17 Ağustos’ta başlayan ve gerginliğe sebep olan Pile-Yiğitler yolundaki çalışmalar bugün yeniden başladı.
Gündem Kıbrıs'a konuşan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu çalışmaların Yiğitler kısmından başladığını belirterek, burada BM'yi ilgilendiren bir durum olmadığını kaydetti.
Ertuğruloğlu, tüm yolun devam edip, bitirileceğini de sözlerine ekledi.
Ne olmuştu?
BM Barış Gücü askerleri, Pile-Yiğitler yolundaki çalışmaları engellemeye çalışmış, KKTC Özel Harekat ekipleri çıkan olaylara müdahale etmişti…