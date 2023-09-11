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Ne olmuştu? BM Barış Gücü askerleri, Pile-Yiğitler yolundaki çalışmaları engellemeye çalışmış, KKTC Özel Harekat ekipleri çıkan olaylara müdahale etmişti…

Armut, börülce ve üzümde zehir...

Armut, börülce ve üzümde zehir...

Ertuğruloğlu, tüm yolun devam edip, bitirileceğini de sözlerine ekledi.

Gündem Kıbrıs'a konuşan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu çalışmaların Yiğitler kısmından başladığını belirterek, burada BM'yi ilgilendiren bir durum olmadığını kaydetti.

17 Ağustos’ta başlayan ve gerginliğe sebep olan Pile-Yiğitler yolundaki çalışmalar bugün yeniden başladı.

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