Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rum tarafının uzlaşmaz tutumunun bilinen bir gerçek olduğunu belirterek “Bunu yeniden kanıtlamaya çalışmak boşuna zaman kaybıdır” dedi.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, sosyal medya hesabında yaptığı açıklama ile Kıbrıs müzakerelerine ilişkin dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Ertuğruloğlu, Rum tarafının yıllardır ortaya koyduğu uzlaşmaz tavrın sebebinin uluslararası alandaki konumu olduğunu ifade ederek, bu durumun BM Güvenlik Konseyi ve Avrupa Birliği tarafından beslendiğini söyledi.

Ertuğruloğlu paylaşımında, Rum tarafının “Kıbrıs Cumhuriyeti” olarak tanındığı için uzlaşmaya yanaşmadığını vurguladı ve şu soruyu yöneltti:

“Rum’u bu şekilde şımartanlar kim? Rum’u uzlaşmaz yapanlar kim? BM Güvenlik Konseyi ve Avrupa Birliği.”

Bu uluslararası aktörlerin Rum tarafının tutumunu zaten bildiğini belirten Bakan, “Rum’un uzlaşmaz olduğunu bunlara mı kanıtlayacağız? Bilgileri yok mu yani, yoksa bile bile mi yapıyorlar?” ifadelerini kullandı.

Ertuğruloğlu, mevcut çabaların “boşuna zaman harcamak” olduğunu savunarak süreçte bazı kişilerin kişisel tatmin peşinde olduğunu iddia etti. “Birilerinin kompleksi tatmin olacak diye… Değer mi? ASLA” sözleriyle mesajını tamamladı.