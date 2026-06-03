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Açıklamasında eleştirilerini sürdüren Ertuğruloğlu, halk adına sorgulamaya devam edeceklerini belirterek, “Bizler, halkımız adına sorgulamaya ve doğrulara ayna tutmaya kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.

Siyasetin ve halka hizmetin, rahatsız edici soruları görmezden gelmek anlamına gelmediğini kaydeden Ertuğruloğlu, Erhürman’ın sessiz kalmasının gerçekleri değiştirmeyeceğini ileri sürdü.

Ertuğruloğlu yaptığı yazılı açıklamada, Erhürman’ın soruları önemsemediğini söylemesinin inandırıcı olmadığını belirterek, “Sorularımız son derece nettir ve ortadadır. Cevap verebiliyorsa versin; veremiyorsa da ‘önemsemiyorum’ bahanesinin arkasına saklanmasın” ifadelerini kullandı.

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