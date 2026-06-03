Ertuğruloğlu yaptığı yazılı açıklamada, Erhürman’ın soruları önemsemediğini söylemesinin inandırıcı olmadığını belirterek, “Sorularımız son derece nettir ve ortadadır. Cevap verebiliyorsa versin; veremiyorsa da ‘önemsemiyorum’ bahanesinin arkasına saklanmasın” ifadelerini kullandı.
Siyasetin ve halka hizmetin, rahatsız edici soruları görmezden gelmek anlamına gelmediğini kaydeden Ertuğruloğlu, Erhürman’ın sessiz kalmasının gerçekleri değiştirmeyeceğini ileri sürdü.
Açıklamasında eleştirilerini sürdüren Ertuğruloğlu, halk adına sorgulamaya devam edeceklerini belirterek, “Bizler, halkımız adına sorgulamaya ve doğrulara ayna tutmaya kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.