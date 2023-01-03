Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brezilya temasları sonrası dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

SURİYE MUHALEFETİ İLE GÖRÜŞME

''Suriye muhalefeti ile hem MİT Başkanlığı'nda hem de Dışişleri Bakanlığı'nda dün görüşmeler oldu. Bugün de ben kendileri ile görüşeceğim.

SURİYE YÖNETİMİ İLE DİYALOG SÜRECİ

Suriye muhalefetine rağmen bir normalleşme ya da görüşme olmaz. Biz muhalefetin aynı zamanda garantörüyüz.

SURİYE DIŞİŞLERİ BAKANI İLE GÖRÜŞME

Rusya'nın bir tarih önerisi oldu ama o tarihlerde biz uygun değiliz. Yeni tarih önerileri üzerinde çalışıyoruz. Dışişleri bakanları toplantısına kadar yapılması gereken hazırlıklar var. İstihbarat örgütleri ve Savunma Bakanları düzeyinde görüşülen konuların somut adıma dönüştürülmesi için yapılan ortak çalışmalar var. Bunlar bir kerelik ya da bir günlük toplantılar olmayacak.

ESAD İLE GÖRÜŞME OLACAK MI?

Bir üçlü toplantıda Suriye ilgili tüm kararlar alınmaz alınması beklenmez. Liderler görüşmesi için bir zamanlama tahmininde bulunmak doğru olmaz. Şu anda liderler düzeyinde üçlü görüşme için verilmiş bir karar yok. Önce biz bir görüşelim, ondan sonra değerlendirilir.

BLINKEN İLE F-16 GÖRÜŞMESİ

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile 18 Ocak'ta Washington'da görüşeceğim. Blinken ile görüşmemizde ilişkilerimizi enine boyuna ele alacağız. Blinken ile randevuda F -16 konusunu da mutlaka görüşülecek, siyasi tarafta bir sorun görmüyoruz.''