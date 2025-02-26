Dipkarpaz’da 16 yabani eşeğin  öldürülmesiyle ilgili  tutuklanarak bugün mahkemeye  çıkarılan 4 zanlıya ikişer gün tutukluluk verildi.

Zanlılar;  D.D, U.D, T.K. ve E.D. bugün İskele Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarıldı.

Zanlılara, “patlayıcı madde tasarrufu”, “kanunsuz ateşli silah bulundurmak” ve “hayvanlara zarar verme” suçlamaları getirildi.

Olayın tahkikat memuru  Polis Memuru Rıfat  Akçabel mahkemede verdiği ifadede,  şubat ayı içerisinde  Dipkarpaz’da  kuzey y sahilinde çöplük bölgesinde maki alan içerisinde  meçhul  şahıslar tarafından kanunsuz  olarak taşınan av tüfeği  türü ateşli silahlar ile  16 yaban eşeğinin çeşitli yerlerinden vurularak, öldürüldüğünü ifade etti.

Akçabel,  16 Şubat’ta,  öldürülen eşeklerin Taşkent Doğa Parkı gönüllüleri   tarafından bulunarak olayın polise bildirildiğini, eşeklere yapılan otopside  av tüfeğiyle öldürüldüklerinin tespit edildiğini, bölgede yapılan aramada 12’lik  av fişeklerine ait kesik  kartuşlar bulunarak, emare olarak alındığını kaydetti.

Akçabel,  bölgede  geniş çaplı  yapılan detaylı aramada, olayda kullanılan fişeklerin geri kalan kısımları olan  dip ve sap kısımlarının bulunamadığını belirtti.

Akçabel 25 Şubat’ta sürdürülen  kapsamlı soruşturma çerçevesinde olayla ilgili olabileceği değerlendirilen Dipkarpaz  köyünde sakin toplam  14 kişinin evinde yapılan arama neticesinde  zanlı 1 D.D‘nin evinde, zanlı 2 olan oğlu U.D’nin tasarrufunda  olayda kullanılan  fişeklerle uyumlu olduğu görülen kesik fişek  tespit edildiğini kaydetti.

Akçabel, zanlı 3 T.K’nin evinde yapılan aramada, adına kayıtlı iki adet av tüfeğinden birisinin namlu kısmının olmadığının belirlendiğini, zanlının izahat veremediğini, zanlı 4 E.D’nin adına kayıtlı iki av tüfeği olmasına rağmen birini ibraz edemediğini söyledi.

Tahkikat memuru  tahkikatın devam ettiğini,  tutuklanması muhtemel kişiler ve aranan emareler olduğunu beyan ederek, zanlıların ikişer gün tutuklu kalması gerektiğini ifade etti.

Tahkikat memurunun ifadesi  doğrultusunda iddia makamının ikişer gün tutukluluk talebine ilk üç zanlının avukatı itiraz etti.

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Talebin ve itirazın değerlendirilmesi için duruşmaya yaklaşık bir buçuk saat ara verildi.

Aranın ardından mahkeme, iddia makamının talebini yerinde bularak ve kamu yararını da gözeterek, zanlıların ikişer gün tutuklu kalmasına emir verdi.