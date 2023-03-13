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Programda ilk olarak İsias Davası'nın çatı davadan ayrılması konusunu değerlendiren Esendağlı, bunun çok olumlu bir gelişme olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Depremden sonra ilk oluşturulan soruşturma dosyasında Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Adıyaman ilindeki deprem neticesinde yıkılan binaların ve olan can kayıplarının tümüyle alakalı genel nitelikte bir dosyaydı. 18 Şubat tarihine geldiğimizde İsias'la ilgili olan soruşturmanın ayrı bir dosya olarak numara alması ve ayrı bir dosya olarak soruşturulması noktasında bir ayrılma noktasına gidildi. Bu karar olumlu bir karardır. Nerede tüm ille alakalı bir sürü zanlının, bir sürü binanın dahil olduğu genel nitelikli bir soruşturmanın içerisinde yol alınması, nerede spesifik olarak bu otelin durumuna ilişkin ve buradaki zanlıların durumuna ilişkin bir soruşturma yapılması... Soruşturmanın daha derinlikli, daha kapsamlı ve daha nitelikli olmasını, zaman bakımından da daha tasarruflu bir süre içerisinde sonuçlanmasını sağlayacak olan olumlu bir gelişmedir."



"İddianamenin hazırlanması 6-8 ay sürecek"

Davayla ilgili soruşturmanın halen devam ettiğini kaydeden Esendağlı, 'soruşturmayla ilgili delil, belge toplama, bilir kişi raporlarının hazırlanması, gerekli analizlerin ve testlerin sonuçlanması, resmi yazışmalarla otele izin veren, onay veren veya süreç içerisinde sorumlu olan diğer kişilerin soruşturmaya dahil edileceği veya edilmeyeceği hususları, ifadelerin, görgü tanıklarının , alakalı kişilerin ifadesinin alınması devam ediyor. Şu anda soruşturma dosyası, soruşturma aşamasında ilerliyor' ifadelerini kullandı.



Yargılanma sürecine ne zaman geçileceği ile ilgili kesin bir süre telafuz edilemeyeceğini kaydeden Esendağlı, iddianamenin hazırlanması için 6-8 ay ön görüldüğünü dile getirdi.



"Zanlı sayısının artacağını düşünüyoruz"

Olayla ilgili şu anda 3 tutuklu olduğunu hatırlatan Esendağlı, dosyayla ilgili geçtiğimiz hafta önemli gelişmeler yaşandığını kaydetti.

Esendağlı, şöyle devam etti:

"Otelin inşaatı ile alakalı projeler, vize, tadilat görüp görmediği ve bununla ilgili diğer husuları araştırmak için Adıyaman Belediyesi'ne bir yazı yazıp, dosyaların gönderilmesini talep etti. İkinci olarak da Türk Turizm Bakanlığı'na bir yazı yazılıp İsias Otel'in Turizm İzin Belgesi alırken sunduğu dosyaların içeriğinin kendilerine göderilmesini istedi. Yine bizim orada görevli olan avukat arkadaşlarımızın talebi üzerine Kalkınma Bankası'ndan bir kredi alındı ve bu kredi noktasında da bir denetleme yapılmış olabilir şeklindeki duyum üzerine Kalkınma Bankası'ndan yapılan bir soruşturma var mı yazısı Kalkınma Bankası'na gönderildi. Bu tip yazışmalar yapılıyor. Bu soruşturmanın seyrini çok etkileyecek olan bir husus. Bu talep edilen, dosyaların bilgilerin gönderilmesi sonrası otelin bu noktada hizmet vermesine katkıda bulunan kişilerin tespit edilmesi halinde soruşturmada zanlı sayısının artacağını düşünüyoruz biz."

Davanın ne kadar süreceği yönündeki bir soruya da Esendağlı, "davaya geçtiğimizde, davanın süreçlerini etkileyen bir çok faktör olacak. O yüzden bir tahminde bulunamıyoruz" yanıtını verdi.



"Bizi şu anda endişeye sevk edecek bir gelişme yok"

Süreçle ilgili gün be gün takipte olduklarını vurgulayan Esendağlı, bizleri şu anda endişeye sevk edecek bir gelişme olmadığının altını çizdi. Soruşturmanın Hem Kıbrıs hem de Türkiye kamuoyunda dikkatlice taklip edildiğini söyleyen Esendağlı "Hemen soruşturma bitsin tutuklama olsun talepleri var bunu anlıyorum ama bunlar gerçekçi değil. Karşı taraftan da savunmalar gelecek, boşluklar bulunmaya çalışacak. Karşı taraf da hazırlıklar içerisindedir. Bu büyük bir ceza davası olacak. Bugünden yarına soruşturma tamamlansın, hemen cezalandırılsın .. Talebimiz bu değil, talebimiz etkili bir dosya oluşturulmasıdır. Gerçekten suçlu insanların bulunup yardı önüne çıkarılmasını istiyoruz. Gerçekten suçlu olan suçu oranında ceza alsın. Ailelerin de yaklaşımı budur.”



“Güçlü bir ekiple organize bir şekilde çalışıyoruz”

Türkiye’de Türkiye’de davayı takip eden 6 kişilik bir avukat grubu olduğu bilgisini de veren Esendağlı, “Ailelerimizin tümü bu ekip tarafından temsil ediliyor. Bir de başka bir avukat ekibi var, koordineli çalışılıyor. İçerisinde benim de olduğum 14 kişilik bir ekip de buradan çalışıyor” bilgisi verdi.