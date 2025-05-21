Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok’un açıklaması şöyle:

“Esentepe Cumhuriyet Caddesi’ndeki asfaltlama çalışmalarını bugün itibarıyla başarıyla tamamlamış bulunuyoruz.

Esentepe'nin ana girişi olan bu önemli Cadde için toplamda 150 ton asfalt kullanılarak altyapı ve üstyapı düzenlemeleri titizlikle gerçekleştirildi.

Vatandaşlarımızın daha konforlu ve güvenli ulaşım imkanlarına kavuşması adına sürdürdüğümüz çalışmalar, ihtiyaç duyulan diğer cadde ve sokaklarda da aralıksız devam edecektir.

Hizmetlerimizi planlarken mahalle sakinlerimizin taleplerini ve ihtiyaçlarını öncelikli olarak değerlendiriyor, bölgemizin her köşesinde planlı bir şekilde yaşam kalitesini artırmaya yönelik adımlar atmayı sürdürüyoruz.

Bu süre zarfında belediyemize göstermiş olduğunuz anlayış ve destek için teşekkür ederim.”