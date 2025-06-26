Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, Esentepe Erdal Barut Stadyumu Antrenman Sahası’nda çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Ceyhun Kırok, “Dün çim ekimini gerçekleştirdik ve çok kısa bir süre içinde ikinci çim sahamızı Esentepe halkının ve Esentepe Spor Kulübü’nün hizmetine sunacağız” ifadelerini kullandı.

Kırok, “Şu ana kadar projeye yaklaşık 6 milyon TL harcadık; bunun 4.5 milyon TL’si belediyemiz, 1.5 milyon TL’si ise Spor Dairesi tarafından karşılandı. Bu vesileyle Spor Dairesi Müdürü Sayın Mustafa Sütçü’ye ve Başbakanlık Müsteşarı Sayın Hüseyin Cahitoğlu’na verdikleri katkı ve desteklerden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Amacımız, bölgemizdeki spor altyapısını güçlendirmek ve gençlerimize en iyi şartlarda spor yapma imkânı sunmaktır” açıklamasını yaptı.