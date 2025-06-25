Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, bin 650 metrekarelik kapalı alana sahip olacak Esentepe İlkokulu’nun temelinin atıldığını belirtti, “Bu sadece bir okul binasının değil, bir umudun, bir geleceğin, bir toplum idealinin temelidir” dedi.

Ceyhun Kırok, “Göreve geldiğimiz günden bu yana geçen iki buçuk yıllık sürede, eğitim yatırımlarını belediyecilik hizmetlerimizin merkezine koyduk. Bu anlayışla, önce Çatalköy İlkokulu’na 2 bin metrekarelik modern bir okul binası kazandırdık. Ardından, yine Çatalköy’de dört yaş grubuna yönelik okul öncesi eğitim binasını inşa ederek minik yavrularımıza eğitim adına ilk adımlarını atacakları sağlıklı ve güvenli bir eğitim ortamı sunduk” dedi.

Kırok, “Ve yine bugün bu vizyonun bir devamı olarak, bin 650 metrekarelik kapalı alana sahip olacak Esentepe İlkokulu’nun temelini attık. Bu sadece bir okul binasının değil, bir umudun, bir geleceğin, bir toplum idealinin temelidir” açıklamasını yaptı.

“EĞİTİM YATIRIMI; SADECE BUGÜNÜN DEĞİL, AYNI ZAMANDA YARININ DA EN BÜYÜK YATIRIMIDIR”

Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Kırok, açıklamasının devamında ise şunları dile getirdi:

“Eğitim yatırımı; sadece bugünün değil, aynı zamanda yarının da en büyük yatırımıdır. Bu projeyle birlikte Esentepe bölgemizdeki çocuklarımız daha nitelikli, çağdaş ve güvenli bir eğitim ortamına kavuşacak; ailelerimiz de gönül rahatlığıyla evlatlarını okula gönderebilecektir.

Bu projelerin hayata geçmesinde emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma, meclis üyelerimize, ilgili bakanlıklarımıza ve destek veren tüm halkımıza teşekkür ederim. İnanıyorum ki birlikte başardıklarımız, birlikte başaracaklarımızın teminatıdır. Bugün Esentepe İlkokulu temel atma törenimize katılan herkese teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.”