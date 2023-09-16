Girne-Esentepe ana yolu üzerinde saat 19.35 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 75 yaşındaki Nuray Ağırtaş hayatını kaybetti, 4'ü çocuk toplam 6 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Ayşen Ağırtaş (K-48), yönetimindeki LC 778 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada Korineum Golf Sahası önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Aigül Gaziköylü (K-37) yönetimindeki NU 980 plakalı araç ile yüz yüze çarpıştılar.

Kaza sonucu LC 778 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Nuray Ağırtaş (75) ağır yaralı olarak Girne Dr. Akçiçek Hastanesine kaldırıldığı sırada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan LC 778 plakalı araç sürücüsü Ayşen Ağırtaş ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Gökçen Denizalp (K-14) ile NU 980 plakalı araç sürücüsü Aigül Gaziköylü ile ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Amir Ali Göziköylü (E-11), Aydina Gaziköylü (K-14), Mukaddes Gaziköylü (K-3) kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan müdahalelerinin ardından, tüm yaralılar Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Soruşturma devam ediyor.