İstanbul Esenyurt'ta, cuma gecesi bir tekel bayiinde 2 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili bir kişi yakalandı.

Olay, saat 00.15 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan tekel bayisinde meydana geldi.

İş yerine gelen 4 kişi içeride bulunan 3 kişiye kurşun yağdırdı. Saldırıda 20 yaşındaki Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen hayatını kaybederken 21 yaşındaki Yusuf Erzen ise yaralandı. Saldırı anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

ÖNCE TARTIŞTILAR SONRA SİLAHLA ATEŞ ETTİLER



Görüntülerde, 3 kişi iş yerinde muhabbet ederken, 4 kişi daha içeri giriyor. Yeşil tişörtlü biri ile iş yeri çalışanı arasında tartışma çıkıyor. Saldırganlardan birinin 'Babanı çağır konuşalım' dediği duyulurken, iş yeri çalışanının, "Şimdi böyle niye geldiniz bana bir söyleyin" diye yanıt veriyor. Beyaz gömlekli saldırgan ise, "Baban bir şey paylaşmış, çağır konuşalım" diyor. Kasada duran çalışan, "Babam ne paylaşmış söyleyin" diye yanıt verdikten sonra, saldırganlardan birinin "Sen bilmiyor musun?" dediği duyuluyor. Tartışma esnasında yeşil tişörtlü saldırganın iş yeri çalışanının omzunu sıkmasının ardından, iş yeri çalışanı ile yeşil tişörtlü saldırgan arasında arbede çıkıyor.

Arbede sırasında iş yeri çalışanı kasada bulunan silahı alarak, yeşil tişörtlü saldırganın ayaklarına ateş ediyor. O sırada saldırganlar şişelerle kasada bulunan kişiye saldırıyor. Beyaz gömlekli saldırgan üzerinde bulunan silahı çıkararak önce iş yeri çalışanına defalarca ateş ediyor. Ardından da iş yerinde bulunan iki kişiye daha ateş ediyor.

ZANLILARDAN BİRİ YAKALANDI

Saldırganlar olayın ardından, geldikleri siyah renkli lüks cip ile olay yerinden kaçtı.

Zanlılardan M.Ö., polis ekiplerince yakalarınker, firari üç küşünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan olay yeri inceleme ekiplerinin olay yerinde yapmış oldukları incelemede, 1 adet 7.65 mm ve 11 adet 9 mm kovan bulundu. Olayın yaşandığı işletmede ayrıca 1 pompalı tüfek, 2 tabanca, 50 adet de mermi ele geçirildi.

CİNAYETİN NEDENİ WHATSAPP PAYLAŞIMI

Cinayetin nedeninin iki aile arasındaki borç kavgası olduğu bildirildi. İddiaya göre saldırganlar, alacaklı oldukları baba Erzen’den borcun ödenmesini istedi.

Paralarını alamayınca konuyu mahkemeye taşıyan zanlılar, icra takibi başlattı. Bu durum karşısında öfkelenen baba Erzen, Whatsapp’dan küfürlü bir durum paylaştı. Baba Erzen’i bulmak için tekel bayiine gelen silahlı saldırganlar, Yusuf Erzen, Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır’ı gördü. Erzen kardeşlerden babalarını çağırmalarını isteyen saldırganlar, daha sonra çıkan arbedede ortalığı savaş alanına çevirdi.

Geçtiğimiz aylarda ise Erzen ailesinin büyük oğlunun saldırganlardan birini silahla yaraladığı ve şu anda cezaevinde olduğu ifade edildi.