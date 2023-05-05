Okuldan yapılan açıklamaya göre, Okul Müdürü Halide Eser Eğitmen, etkinlikte yaptığı konuşmada, KKTC eğitim camiasında yer alıyor olmaktan duydukları gururu belirterek, öğrencilere sınav öncesi moral vermek ve eğlenceli bir gün geçirmelerini sağlamak amacıyla öğretmenler ve okul aile birliğinin katkılarıyla şölenin düzenlendiğini belirtti.

Okul Müdürü Eğitmen, elde edilecek tüm geliri Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlayarak, Şampiyon Melekler’in adının yaşatılabilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

Etkinliğe Genel Orta Öğretim Daire Müdürü Cengiz Uzun ve Milli Eğitim Bakanlığı denetmenleri de katıldı.

Etkinliğe, Kurtuluş Lisesi, Şehit Hüseyin Ruso Orta Okulu, Atatürk Meslek Lisesi, Şehit Turgut Ortaokulu, Dance Base Dans Grubu, Gençlik Dairesi Paşaköy Gençlik Merkezi Halk Dansları Topluluğu ve Kağıt Sanatçıları Derneği de katkı sağladı.