Gayretköy’de sakin zanlı C.U, eşine tarlada çalışmaya gitmediği gerekçesiyle bıçak çekip, ciddi şekilde darp ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

“Şiddet tehdidi”, “Ciddi darp” suçlamalarıyla tutuklanan zanlı, bu sabah Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Aysu Çakan Alakan’ın huzurunda görüşülen davada KKTC Başsavcılığı adına savcı Fuat Emirtaneoğlu, tanık olarak Güzelyurt Polis Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru Gürkan Taşlı’yı dinletti.

Mahkemede yeminli şahadet veren Taşlı, zanlının 28.06.2023 tarihinde saat 18.00’de ikametgahında eşi F.U’yu tarlada çalışmaya gitmediği gerekçesiyle, “Seni öldürecem. Buradan ölün çıkacak” dedikten sorna ciddi şekilde darp ettiğini mahkemeye aktardı.

Zanlının aynı gün tutuklandığını ve müştekiyi daha önce de defalarca darp ettiğinin tespit edildiğine vurgu yapan Taşlı, alınacak ifadeler olduğunu anlattı. Taşlı, zanlının aleyhinde üç gün ek tutukluluk talep etti.

Yargıç Aysu Çakan Alakan, talebi onayladı.

Kaynak : Kıbrıs Gazetesi