Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Alparslan Yavuz olayla ilgili bulguları aktardı.

Yavuz, 28 Haziran 2023 tarihinde saat 20.30 raddelerinde Gönyeli'de sakin zanlının Gönyeli'de bulunan ikametgahları içerisinde denize gitme dediği halde denize gittiklerine canı sıkıldığı eşi F.Y’nin oturduğu yere doğru üzerine soda şişesini savurup kırılan cam parçalarının üzerine düşmesine müteakip ayağa kalkan eşinin boğazını sıkıp karnına tekme atıp kafasını duvara vurup yere düşürdükten sonra kafasını beton zemine vurup karnına kafasına ve koluna tekme vurarak ciddi bir şekilde darp ettiğini mahkemeya aktardı.

Polis zanlının ayrıca eşine hitaben 'Seni öldürecem ancak bu şekilde bitecek, beni dinlemiyorsun' diyerek şiddet kullanma tehditinde bulunduktan sonra eline mutfaktan aldığı henüz tespit edilemeyen ekmek bıçağı ile sol koluna keskin yerini vurup 7 cm kesi oluşmasına sebep vererek yaralanmasına sebeb olduğunu aktardı.

Polis zanlının akabinde aynı evde sakin baldızı G.Ç’nin eşini denize götürdüğü gerekçesi ile boğazını sıkıp darp ettikten sonra elindeki bıçağı gelişi güzel sallayarak 'seni öldürecem, sen benim yuvamı yıktın' diyerek şiddet kullanma tehditinde bulunduktan sonra baldızının sol el yüzük parmağında 4 cm kesi ve sol çenesinde 3 cm cizik oluşmasına sebebiyet vererek yaraladığını belirtti.

Polis olayın bilgilerine gelmesi üzerine zanlının derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Polis memuru Alparslan Yavuz meselenin soruşturmasının tamamlandığını ancak müştekilerin aynı evde kaldıkları ve zanlıdan kortuklarını belirterek bu bağlamda olgular ışığında zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının davasında hazır olması maksadı ile 1 ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.