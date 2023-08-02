

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Kemal Öneren, zanlı Ş.G'nin 31 Temmuz 2023 tarihinde saat 21:00 raddelerinde Bostancı'daki adresi içerisinde aynı yerde sakin eşi Z.G. ile içkili eve gelmemesi konusunda tartıştıkları bir esnada eşine hitaben “Senin ölümün benim elimden olacak” dedikten sonra genç kadını elleri ile ittirmek suretiyle yere düşürerek darp ettiğini belirtti.

Öneren, Z.G.’nin polisi arayarak şikayetçi olup olay yerine polisin gelmesini sağladığını, zanlının olay yerine giden polise, eşine ve çocuklarına hareket ettiğini belirtti.

Polis memuru Kemal Öneren, zanlının eşini darp etmemesi için araya giren Güzelyurt Adli Şubede görevli polis memuru S.İ.’nin sağ elini büküp, darp edip görevinden men ettikten sonra kendisini makul güç kullanıp tutuklamaya çalışan polis memuru M.G.'nin de vücudunun muhtelif yerlerine elleri ile gelişi güzel vurup ciddi şekilde darp edip görevinden men ettiğini aktardı.

Öneren, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını kaydetti.

Polis, zanlının daha önceden de benzer suçları işlediğini belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu Uğur, zanlının davasında hazır olması maksadı ile 21 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

