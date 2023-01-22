Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Doğcan Kırgeç,Lefkoşa'da sakin S.Y’nin 21.01.2023 tarihinden Yenişehir'de meydana gelen Ağır Yaralama, Yaralama suçlarına methaldar olduğunu belirtti.

Polis, zanlının 21.01.2023 tarihinde saat 08:30 raddelerinde Yenişehir'deki ikametgahının mutfağı içerisinde eşi D.G.Y ile birlikte alkol kullandıkları esnada aralarında bir sözlü tartışma esnasında zanlının, eşinin kafasının sol kulak üstü hizasına masanın üzerinde bulunan cam viski bardağını eli ile tutup vurmak suretiyle kafasında 6x1 cm ebatında kesi oluşmasına sebebiyet vermek suretiyle ağır şekilde yaraladığını anlattı.

Polis, aynı gün, D.G.Y.'nin 155 polis imdat hattına yaptığı yardım çağrısı üzerine konu ikametgaha gidildiğini belirtti.

Polis,ikametgaha vasıl olunduğunda D. G.Y.'nin üstünün kanlar içerisinde olduğu ve ilk nazarda başının sol arka kısmından kan kaybetmekte olduğunun gözlemlendiğini ve zanlının ise yine huzurda bulunduğunun görüldüğünü söyledi.

Polis, “Olayın ciddiyeti ilk nazarda görülür görülmez derhal 112 Ambulans hızır aracının olay yerine gelmesi ve adı edilenin Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servisinde muayenesinin yapılması sağlanmıştır. Yapılan adı edilenin kafasının sol kulak üstünde 6x1 cm kesi tespit edilmiştir. Ayni gün konu ikametgahın bilhassa mutfak kısmı içerisinde çoğunluk olmak ile birlikte oturma odası ve koridorda kan birikintilerinin olduğu gözlemlenmiştir. Bunun üzerine Lefkoşa Polis Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Ekibine bilgi verilmiştir. Ayni gün Olay Yeri İnceleme Ekibi konu ikametgaha vasıl olarak gerekli fotoğraflamanın yapılması sağlanmıştır. Mutfak masası üzerinde tespit edilen kink cam viski bardağı ve parçaları bulunarak emare maksatlı zapt edilmiştir.” dedi.

Polis, D.G.Y.’nin aynı gün taburcu olduğunu ve zanlının yapılan alkol testinde 189 promil alkollü olduğunun, muayenesi tamamlanan D.G.Y.'den yapılan alkol testinde ise 283 promil alkollü olduğunun tespit edildiğini anlattı.

Polis, zanlının yapılan ilk soruşturmada cam bardağı eşinin kafasına vurduğunu beyan ettiğini belirtti.

Polis, 22.01.2023 tarihinde D. G.Y.'nin ifadesinin temin edildiğini ve ifadesinde alkollü olduğundan herhangi bir şey hatırlamadığını sadece kafasından kan süzüldüğünü ve yardım için polisi aradığın beyan ettiğini anlattı.

Polis, meselenin ciddi bir mesele olup, bu aşamada çevre şahadeti yönünde araştırmaya gidilmesi gerektiğini belirtip, zanlının serbest kalması halinde tahkikata olumsuz etki etme durumu olasılığı bulunduğundan iki gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının iki gün tutuklu kalmasına emir verdi.