Bahse konu şahıs tutunırken, konuyla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

22.10.2024 tarihinde, saat 13:30 sıralarında, Gemikonağı’nda Şht Salahi Mehmet Sokak’ta, eski işvereninin kendisi ile ilgili ileri geri konuştuğu gerekçesiyle, S.B.Y.(E-21)’nin kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurup taşıdığı bıçak ile konu şahsa ait salon aracın sağ arka lastiğini kasten patlatmak suretiyle hasara uğrattığı tespit edilmiştir. Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturma kapsamında, bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.