Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası (KTEZO) Yönetim Kurulu, yaptığı yazılı açıklamada ülkede dar gelirli, üretici ve esnafın giderek daha fazla zorlandığı bir süreç yaşandığını belirtti.

Açıklamada, iki yılı aşkın süredir devam eden ekonomik sıkıntıların savaşın etkisiyle sürdürülemez bir noktaya ulaştığı ifade edilerek, üretici dinamiklerin her geçen gün zayıfladığı ve sistemin artık kendini finanse edemez hale geldiği kaydedildi.

Artan akaryakıt ve gübre fiyatlarının üretim maliyetlerini ciddi şekilde yükselttiğine dikkat çekilen açıklamada, bu durumun tüm üretici faaliyetleri ve genel yaşam üzerinde ağır sonuçlar doğurduğu vurgulandı.

İş yeri sayılarındaki düşüşe de işaret edilen açıklamada, 2024 yılında yaklaşık 1700 yeni iş yeri açıldığı, bu sayının 2025’te 1100’e gerilediği, 2026’nın ilk üç ayında ise 140 seviyesinde kaldığı belirtildi. Bu verilerin, ekonominin geldiği noktayı açık şekilde ortaya koyduğu ifade edildi.

Mevcut gidişatın devam etmesi halinde var olan işletmelerin de risk altına gireceği kaydedilen açıklamada, yaşanan durumun yalnızca geçici bir kriz değil, uzun süredir devam eden yapısal bir sorun olduğu belirtildi.

Açıklamada, savaşın etkisiyle yaşanan sürecin ekonomik bunalıma dönüştüğü ifade edilerek, çözümün yalnızca belirli kesimleri suçlamakla mümkün olmayacağı vurgulandı. Borçlanma ve kaynak tüketimiyle sürecin sürdürülemeyeceği belirtilerek, eşitlikçi ve dayanışmacı bir anlayışla hareket edilmesi gerektiği kaydedildi.

KTEZO, üretim, planlama ve dayanışma temelinde yeniden yapılanma çağrısı yaparak, toplumun tüm kesimlerinin sorumluluk alması gerektiğini ifade etti.

Vergi ve gelir dağılımına da değinilen açıklamada, ekonomik yükün adil paylaşılması gerektiği belirtilerek, “çok kazananın daha fazla, az kazananın daha az kaybettiği” bir yapının oluşturulması gerektiği vurgulandı.

Tasarruf, kaynakların etkin kullanımı ve somut çözüm önerilerinin gecikmeden hayata geçirilmesi gerektiği ifade edilen açıklamada, popülizm ve tepkisel yaklaşımlarla çözüm üretilemeyeceği kaydedildi.

Açıklamanın sonunda ise, mevcut yapının yıkılmasının kolay, ancak yeni ve sürdürülebilir bir düzen kurmanın zor olduğuna dikkat çekilerek, “Yarın çok geç olabilir” uyarısında bulunuldu.