Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun, sendika yönetimi tarafından yapılan açıklamalar üzerine yazılı bir açıklama yaparak, kendisini ve Yönetim Kurulu üyelerini hedef alan iddiaların asılsız ve gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Uzun, söz konusu iddialarla ilgili gerekli hukuki adımların atılacağını vurguladı.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun’un açıklaması şu şekilde:

"Son günlerde yaşanan gelişmeler nedeniyle ülkemizde toplumsal tansiyonun yükseldiği gözlemlenmekte olup, ortaya çıkan tabloyu büyük bir üzüntüyle takip etmekteyiz. İçinden geçtiğimiz bu hassas süreçte, sağduyuya, sükunete ve toplumsal uzlaşıya her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğu açıktır.

Ancak bu ortamda, sendika başkanı ve genel sekreteri tarafından kamuoyuna yapılan açıklamalarda, şahsımı ve Yönetim Kurulu üyelerimizi hedef alan ve gerçek dışı iddiaların ortaya atıldığı görülmektedir. Söz konusu açıklamalar, kamuoyunu yanıltmaya yönelik olup, yönetim kurulumuzun itibarını zedelemeye dönük beyanlar içermektedir. Bu doğrultuda, şahsımı ve yöneticilerimizi hedef alan asılsız iddiaların kabul edilmesi mümkün değildir.

Söz konusu iddialarla ilgili olarak tüm yasal haklarımız saklı olmakla beraber, gerekli hukuki süreçler başlatılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."