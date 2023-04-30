Birlik tarafından yapılan açıklama şöyle:

28 Nisan Cuma günü Bakanlar Kurulu toplantısında Et İthali konusunda bir karar yayınlamıştır. Bu kararla hesapta et ihtiyacının karşılanması ve et fiyatlarının dengede kalması hedeflenmiştir.

Aslında alınan bu kararla hedeflenen, ülkedeki üreticiyi terbiye etmek ve üretici üzerinden bir kaç kişiye daha fazla rant sağlamaktır.

Bu ülkenin Bakanlar Kurulunun ve Tarım Bakanlığı’nın gailesi ne üreticidir ne de Kıbrıs Türk halkıdır. Ülkede denetim noktasında özürlü bu hükümet; sadece denetim yaparak haksız kazanç sağlayan ve halkı soyan hırsızları kontol altına alacağına köyünde bin bir zorlukla üretim yapmaya çalışan zavallı çobanın ekmeğine göz dikmiştir. Ne isterlerse yapsınlar, yıllarca bu filimleri bizler çok gördük. Bu halk ve üretici, serbest piyasa bahanesiyle kazıklanmaya devam edecektir. Çünkü bu beceriksizler her zaman olduğu gibi yine ithalatçının cebini doldurma peşindedirler. Hayvancılar Birliği 2 Mayıs Salı günü bu konuyla ilgili saat 12:00’de Tarım Bakanlığı önünde geniş bir basın açıklaması yapacaktır.