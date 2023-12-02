Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele edecek A Milli Takım'ın grubu belli oldu. 

14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek turnuvanın kura çekiminde Türkiye 2. torbada yer aldı.

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Toplam 24 takımın mücadele edeceği turnuvanın kura çekimi Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleşti.

İşte gruplar ve Türkiye'nin rakipleri:

A GRUBU: Almanya, Macaristan, İskoçya, İsviçre

B GRUBU: İspanya, Arnavutluk, Hırvatistan, İtalya

C GRUBU: İngiltere, Danimarka, Slovenya, Sırbistan

D GRUBU: Fransa, Avusturya, Hollanda, A yolu play-off galibi

E GRUBU: Belçika, Romanya, Slovakya, B yolu play-off galibi

F GRUBU: Portekiz, Türkiye, Çekya, C yolu play-off galibi