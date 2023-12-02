Bunlar da ilginizi çekebilir

İşte gruplar ve Türkiye'nin rakipleri:

Felipe Melo rahat durmuyor! Sarı-Lacivertliler'i çok kızdıracak paylaşım

Felipe Melo rahat durmuyor! Sarı-Lacivertliler'i çok kızdıracak paylaşım

Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele edecek A Milli Takım'ın grubu belli oldu.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.