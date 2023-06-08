Avrupa Birliği'nin (AB) istatistik kurumu Eurostat'ın rakamlarına göre, Euro bölgesi Gayri Safi Yurt İçi Hasılası (GSYİH) 2023'ün ilk üç ayında bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 düştü. GSYİH ayrıca 2022'nin son çeyreği için daha önce tahmin edilen yüzde 0'dan yüzde -0,1'e aşağı yönlü revize edildi.

Veriler, yılın ilk çeyreği için Euro bölgesinde yüzde 0,1'lik büyüme gösteren Nisan ayında yayınlanan önceki flaş tahminlerin aşağı yönlü bir revizyonu oldu.

Üst üste ikinci çeyrekte daralarak resesyona girdiğini gösteren Almanya verileri, revizede etkili oldu.

Euro bölgesinde istihdam, önceki çeyrekte yüzde 0,3'ten bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,6 artmaya devam etti.

PİYASADA SON DURUM

Yatırımcılar önümüzdeki hafta ECB para politikası toplantısını beklerken, euro 1.07 dolar civarında işlem gördü ve 31 Mayıs'ta dokunduğu iki ayın en düşük seviyesi olan 1.0633 dolar yakınlarında kaldı.