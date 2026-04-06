Lefkoşa’da meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçundan tutuklanan F.S.E. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Tutku Kızıltaç olguları aktardı. Polis, zanlının 02.04.2026 tarihinde Güzelyurt’ta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından şüpheli tespit edildiğini belirtti. Polis, F.S.E.’nin evinin Lefkoşa’da olduğunu söylemesi üzerine Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi’nde bulunan ikametgahında mahkeme emri ile arama yapıldığını kaydetti.

Yapılan aramada zanlının tasarrufunda yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 2 adet hassas terazi, rulo şeklinde sarılmış 20 TL banknot, beyaz renk tabak ile içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan kırmızı renk plastik öğütücünün bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Polis, zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi Lefkoşa’da tanımadığı Nijeryalı bir şahıstan 3 bin TL’ye aldığını söylediğini aktardı. Ele geçirilen maddelerin analize gönderildiğini ancak sonuçların henüz çıkmadığını kaydeden polis, alınacak ifadeler bulunduğunu, zanlının uyuşturucu maddeyi aldığı şahsın arandığını ve cep telefonunun inceleneceğini belirterek 7 gün süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.