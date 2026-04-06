Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Barış Kurtoğlu olguları aktardı. Polis, 02.04.2026 tarihinde saat 10:00 raddelerinde Lefkoşa Terminal bölgesinde Adli Şube ekipleri tarafından yapılan denetim esnasında şüpheli hareketlerde bulunan E.E.F.'nin yapılan muhaceret kontrolünde 12.06.2025 tarihinden itibaren 294 gün, M.A.M.’in ise 25.12.2022 tarihinden itibaren 1194 gün KKTC’de ikamet izinsiz olarak kaldıklarının tespit edildiğini kaydetti. Polis, zanlıların tutuklanarak soruşturma başlatıldığını, ihraçları için yazışmalar yapıldığını ancak henüz sonuç alınmadığını belirterek, 8 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.