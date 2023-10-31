Uyuşturucu operasyonuyla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

30.10.2023 tarihinde, Girne’de, Girne Polis Müdürlüğüne bağlı CÖŞ Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, A.A.(K-27), O.H.S.(K-25), V.I.(K-26), J.P.O(K-23) ve S.M.J.(K-23)’nin birlikte bulundukları ikametgahta arama yapılacağı sırada, polisleri fark edip kaçmak isteyen J.P.O. ve S.M.J. ikametgahın balkonundan atlamak suretiyle yaralanmıştır. Adı edilenler kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanei’nde J.P.O.’nun sağ el ve sol kalça kemiğinde, S.M.J.’nin ise sol ayak ve bilek kemiğinde kırık teşhisi nedeniyle Ortopodi Servisinde müşahede altına alınmışlardır.

Operasyon kapsamında, A.A.’nın tasarrufunda içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan bir adet sarma sigara bulunarak emare olarak alınmış ve ayrıca O.H.S., V.I., J.P.O ve S.M.J.’nin ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak ikamet ettikleri de tespit edilmiştir. A.A., O.H.S. ve V.I. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

