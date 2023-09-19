Cornell Üniversitesi'nden bilim insanlarının Microsoft'taki araştırmacılarla ortak düzenlediği çalışmada, sadece bir günlük evden çalışmanın karbon salımını yüzde 2 azalttığı gözlemlendi.

Bu sayı iki ila dörde çıktığında karbon salımı oranındaki düşüşse yüzde 11 ila 29 oranında gerçekleşti. Tam zamanlı evden çalışma modelindeyse söz konusu oran yüzde 54 oldu.

Çalışmada, en fazla karbon salımının ofislerdeki enerji tüketiminden ve işe gidip gelme amaçlı araç kullanımından kaynaklandığı belirtildi.

Araştırmada bu nedenle ofislerde yeşil enerji çözümlerinin ve iş amaçlı seyahatlerde elektrikli araçların kullanılmasının önemli olduğuna dikkat çekildi.

Çalışmanın yazarlarından Longçi Yang, iyi planlanmış bir uzaktan çalışma sisteminin uzun vadede çevreye olumlu etki edeceğini söyledi.

Microsoft'ta uygulamalı araştırma yöneticisi olarak görev yapan Yang, "Çevreye yararın verimli hale gelebilmesi için uzaktan çalışma sisteminin iyi oturtulmuş olması gerekli" dedi.

Cornell Üniversitesi'nden Fengçi Yu da karbon emisyonlarının etkili şekilde azaltılmasının sadece evden çalışmayla mümkün olmayacağına dikkat çekti.

Araştırmada, "Uzaktan çalışma karbon ayak izini azaltma potansiyeli taşısa da çevreye faydanın tam etkiye ulaşabilmesi için işe gidip gelme alışkanlıklarının, binalardaki enerji tüketiminin, araç sahipliğinin ve iş dışı seyahatlerin dikkatli şekilde değerlendirilmesi lazım" dendi.