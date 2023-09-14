Gazimağusa’da meydana gelen müstehdam tarafında hırsızlık meselesinde gelişme yaşandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 21 Kasım 2022 – 17.08.2023 tarihleri arasında, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir inşaat şirketinde çalışan A.K.J.A.(E-28) ve W.M.A.H.(E-33)’nın, şirkete ait toplam 111.490 ABD Doları parayı tasarruflarına gerçirip çalmaları ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturma kapsamında, zanlıların kalmakta oldukları ikametgahlarda mahkeme emri ile yapılan aramada, toplam 105.600 Euro, 7.190 ABD Doları ve 72.460 Stg nakit para bulunarak emare olarak alınmıştır.

Soruşturma devam etmektedir.