Polis açıklamasına göre, 5 Mart 2026 tarihinde saat 10.00 sıralarında D.B., evden çıkmadığı gerekçesiyle tasarruf ve kullanımı başka bir şahısta olan ikametgahın kilidini izinsiz olarak değiştirip içeri girdi. D.B.’nin daha sonra evde kalmakta olan şahsa ait iki adet yatağın başlığını kasten kırarak hasara uğrattığı ve evde bulunan tüm eşyaları da bahçeye çıkardığı belirlendi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada D.B. tespit edilerek tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.