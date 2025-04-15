Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, DİSİ “Mağusa bölgesi” eski milletvekili Evgenios Habulas’ın, ELAM’a geçtiğini, ayrıca milletvekilliği seçimleri kapsamında Limasol bölgesinden aday olacağını yazdı.

Habulas’ın ikamet yeri olması ve daha önce üç dönem Limasol Belediye meclis üyeliği yapması nedeniyle bu bölgeden aday olmayı tercih ettiğini yazan gazete, ELAM Başkanı Hristos Hristu’nun “Habulas’ın ELAM’a katılmaya ve Limasol bölgesinden aday olmaya karar verdi” şeklindeki açıklamasına da yer verdi.

Öte yandan Haravgi gazetesi, ilgili haberi “DİSİ’nin Aşırı Sağ Parçası ELAM’a Taşınıyor” başlığıyla aktarırken, Evgenios Habulas’ın 31 Mart tarihinde partisi DİSİ’den ayrıldığını açıkladığını anımsattı.

Rum basını ayrıca, Marios Pelekanos’un, geçtiğimiz yıl, DİSİ başkan yardımcılığını yürütürken Avrupa Parlamentosu seçimleri için DİSİ aday listesinde yer almadığı için partisinden istifa ettiğini ve ELAM’a geçtiğini de anımsattı.