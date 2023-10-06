Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, Lefkoşa’da bir ikametgah içerisinde yaptığı aramada uyuşturucu madde ele geçirdi, meselede zanlı olarak görülen 34 yaşındaki Y.N.D. ise tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 05 Ekim Perşembe günü, Y.N.D.’nin kalmakta olduğu ikametgahta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık 20 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan dört adet hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan toplam 9 bin 200 TL ve 260 Euro nakit para bulunarak emare olarak alındığı açıklandı.

Bahse konu şahsın tutuklandığını bildiren polis, soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.