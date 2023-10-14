Lefkoşa’da 31 yaşındaki H.K.’nin kalmakta olduğu ikametgahta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Lefkoşa Polis Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık 20 gram ağırlığında hintkeneviri türü, yaklaşık 8 gram ağırlığında kokain türü ile yaklaşık 2 gram ağırlığında tütün ile karışık uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde tütün ile karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan iki adet ucu yanık sarma sigara ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 8 bin TL nakit para bulunarak emare olarak alındı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bahse konu şahsın tutuklandığı ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.