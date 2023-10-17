Mahkemede olguları polis memuru Cemal Ramiz olguları aktardı.



Polis, 13 Ekim 2023 tarihinde zanlının Lefkoşa’daki evinde uyuşturucu bulunduğuna ve satışını yaptığına dair ihbar aldıklarını söyledi.

Polis, aynı saat 17.30 sıralarınca zanlının Lefkoşa’da kalmakta olduğu ikametgahta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Lefkoşa Polis Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan aramada, satışa hazır paketlenmiş yaklaşık 20 gram ağırlığında hintkeneviri türü, yaklaşık 8 gram ağırlığında kokain türü ile yaklaşık 2 gram ağırlığında tütün ile karışık uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde tütün ile karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan iki adet ucu yanık sarma sigara ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 8000 TL nakit para bulunarak emare olarak alındığını belirtti.



Zanlının suçüstü tutuklandığını kaydeden polis, mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını söyledi.



Polis, bu süre içerisinde zanlının aranan bir şahsın Güney Kıbrıs’tan ithal ettiği ve Hamitköy’de belli bir noktaya bıraktığı uyuşturucuyu aldığını; teslim aldığı 27 gram hitnekeviri ile 10 gram kokainin bir kısmını bazı şahıslara sattığını tespit ettiklerini açıkladı.

Polis, zanlının evinde ele geçirilen 8 bin TL parayı da uyuşturucu satarak, temin ettiğini belirlediklerini söyledi.

Polis, birçok kişinin sorgulandığını, birçok kamera kaydı incelediklerini ancak incelenecek başka görüntüler, alınacak başka ifadeler olduğunu kaydetti.



Zanlının cep telefonunun da incelemede olduğunu kaydeden polis, ayrıca ele geçirilen amerelerin de analize gönderileceğini belirtti.

Zanlının serbets kalması halinde aranan şahıslara etki edebileceğini kaydeden polis, 3 gün ek süre istedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.



