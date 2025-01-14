Uyuşturucu operasyonuyla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

13.01.2025 tarihinde, saat 11:00 sıralarında, Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından, C.S.A.(E-21)’nın kalmakta olduğu ikametgahta ve üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 36 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ile öğütücü ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan toplam 7500 TL nakit para bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.