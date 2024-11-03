Polisten yapılan açıklama şöyle:

"02.11.2024 tarihinde, saat 18:45 sıralarında, Lefkoşa - Küçük Kaymaklı’da, Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından A.A.(E-24)’nın üzerinde ve kalmakta olduğu ikametgâhta yapılan aramada; yaklaşık 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 1 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet casino üyelik kartı, bir adet iskambil kâğıdı ile 10 Euro nakit para ve yeşil reçeteye tabi olan bir adet hap bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir."