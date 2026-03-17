“‘Yakıtta zamlar duruldu’ diyemeyiz. Savaş biterse duracak, savaş bitmezse nasıl duracak?”

“Yeni tasarruf paketleri için çalışıyoruz”

“Elektrik zammı şu anda gündemimizde yok, ileriki günlerde değerlendirebiliriz”

"Seçim tarihi bellidir: Ocak 2027"

"Bizim Avrupa Birliği'nin güvencesine ihtiyacımız yoktur, anavatanımız yeter"

"Bizim trole ihtiyacımız yoktur. Bana bir tane çek getirin istifa ederim!"

Başbakan Ünal Üstel, Genç TV ekranlarında Mustafa Alkan’ın hazırlayıp sunduğu ‘Er Meydanı’ adlı programa katılarak, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başbakan Üstel, akaryakıta art arda yapılan iki zamma işaret ederek, “İran savaşının ne zaman biteceği belli değil, halkımızı zamlar altında ezdirmemek için çok çalışıyoruz. Kritik bir süreç yaşıyoruz” dedi.

Akaryakıta neredeyse iki yıldır hiç zam yapılmadığını sözlerine ekleyen Başbakan Üstel, “Hürmüz Boğaz’ındaki durum ortadadır. Zam yapmamak için elimizden geleni yaptık. Biz ilk zammı 2 buçuk TL olarak açıklamadık, Ekonomi Bakanımızın öngörüsü oydu ama hesaplamalar yapıldıktan sonra 6 TL çıktı. ‘Yakıtta zamlar duruldu’ diyemeyiz. Savaş biterse duracak, savaş bitmezse nasıl duracak?” diye sordu.

Başbakan Üstel, yakıtı bulmanın bile zorlaştığını aktararak, “Elektrik zammı şu anda gündemimizde yok ama savaş devam ederse, ileriki günlerde değerlendirebiliriz” ifadelerini kullandı.

Yeni tasarruf paketleri için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Başbakan Üstel, iddialara da dikkat çekti.

Üstel, “13’üncü maaşların kaldırılması hiçbir zaman gündemimize gelmedi, hayat pahalılığının dondurulması da gündemimizde yoktur. Bu hükümet bir tarih yazdı, bir sene üç kere hayat pahalılığı verdi… Pişman değiliz” açıklamasını yaptı.

Başbakan Üstel, Orta Doğu’daki savaşın devam etmesi durumunda zamların kaçınılmaz olduğunu da kaydetti.

“MAAŞLAR ARASINDAKİ DENGENİN SAĞLANMASINA İLİŞKİN AD-HOC KOMİTE” ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA TOPLANIYOR

Başbakan Üstel, “Maaşlar Arasındaki Dengenin Sağlanmasına İlişkin Ad-Hoc Komite”nin önümüzdeki hafta toplanacağı belirterek, “Biz bütün çalışmaları yaptık ve önümüzdeki hafta görüşmeye başlayacağız” dedi.

“SEÇİM TARİHİ BELLİDİR: OCAK 2027”

Başbakan Ünal Üstel, seçim tarihinin belli olduğunu ifade ederek, “Seçim tarihi Ocak 2027’dir. İki seçimin arka arkaya yapılmasıyla ilgili bir sorunumuz yok. UBP, hiçbir seçimde ağır darbe yemedi, yemeyecek. UBP’de demokrasi vardır ve herkes istediğini söyleyebilir. Biz memleketi erken seçime sürüklemek istemiyoruz. Önümüzdeki ay Türkiye Cumhuriyeti ile protokol imzalayacağız, 26 milyar TL’lik bir bütçeyi onaylayacağız. Bizim daha yapacak işlerimiz var, biz ülkemize hizmet için buradayız. Hizmet etmeye devam edeceğiz. Seçim günü geldiğinde yapılır. Şartlar daha değişik olursa ilgili yetkili organlarımızla değerlendiririz” açıklamasını yaptı.

“E-DEVLET İLE İLGİLİ ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE AÇIKLAMA YAPACAĞIM”

Üstel, e-Devlet ile ilgili önümüzdeki günlerde açıklama yapacağını belirterek, önceliğin Tapu Dairesi’nde olduğunu kaydetti.

Bu yılın sonuna kadar tapunun biteceğini ve yavaş yavaş diğer sektörlere geçiş yapılacağını aktaran Başbakan Üstel, kurumlar arası bağlantının sağlanması için çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

FİBER OPTİK PROTOKOLÜ

Fiber optik altyapı ve veri güvenliği konusuna özel bir vurgu yapan Üstel, bu alanın artık sadece teknik değil, doğrudan milli güvenlik meselesi olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan protokol çerçevesinde veri güvenliğinin sağlanacağını ifade eden Üstel, projenin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile birlikte imzalandığını hatırlattı.

Verilerin yabancı şirketlerin kontrolüne geçmemesi gerektiğini belirten Üstel, “Haberleşme altyapısı ve veri güvenliği artık stratejik bir konudur. Bu projeyle hem güvenliği sağlayacağız hem de daha hızlı ve daha ucuz internet sunacağız” dedi.

Üstel ayrıca, protokolün gerektiğinde güncellenebileceğini ve uygulama sürecinde eksiklerin giderileceğini ifade etti.

YOLSUZLUK İDDİALARINA YANIT: “HUKUK NE DERSE O UYGULANIR”

Gündemdeki yolsuzluk iddialarına da değinen Üstel, bu konularda yargı sürecinin beklenmesi gerektiğini vurguladı. “Bir kişinin suçlu olup olmadığına mahkemeler karar verir” diyen Üstel, hükümet olarak hukukun üstünlüğüne bağlı olduklarını söyledi.

Kendisiyle ilgili ortaya atılan ses kaydı iddialarının ise “asılsız ve kurgusal” olduğunu belirten Üstel, konunun yargıya taşındığını ve sürecin devam ettiğini ifade etti.

SAĞLIKTA DİJİTAL DÖNÜŞÜM: “İLAÇ VAR MI YOK MU ARTIK SİSTEMDEN GÖRÜLÜYOR”

Sağlık alanındaki çalışmalara da değinen Üstel, özellikle hastanelerde yaşanan altyapı eksikliklerinin giderildiğini ve dijitalleşme sürecinin önemli ölçüde ilerlediğini söyledi.

Geçmişte hastanelerde ciddi sistem eksiklikleri olduğunu belirten Üstel, “Bir dönem hastanelerimizde doktor reçete yazarken depoda ilacın olup olmadığını bile göremiyordu. Bu ciddi bir sorundu” dedi.

Yapılan çalışmalarla bu eksikliklerin giderildiğini ifade eden Üstel, artık doktorların sistem üzerinden ilaç stoklarını anlık olarak görebildiğini ve buna göre reçete yazabildiğini vurguladı. Bu sayede hem hasta mağduriyetinin azaltıldığını hem de sağlık hizmetlerinde verimliliğin artırıldığını belirtti.

Üstel ayrıca hastane randevu sisteminin de e-Devlet üzerinden çalışmaya başladığını, reçetelerin ve sağlık verilerinin dijital ortamda takip edilebildiğini kaydetti.

HASTANE PROJELERİNDE GECİKME NEDENİ: KAMULAŞTIRMA VE HUKUKİ SÜREÇLER

Yeni hastane projelerine de değinen Üstel, bazı projelerde yaşanan gecikmelerin nedeninin teknik değil, hukuki ve kamulaştırma süreçleri olduğunu söyledi.

Özellikle Girne, Alsancak ve Lapta bölgelerinde yürütülen projelerde istimlak sorunları yaşandığını belirten Üstel, bazı vatandaşların açtığı davalar nedeniyle süreçlerin uzadığını ifade etti.

“Bir projeyi başlatırsınız ama kamulaştırma sürecinde itirazlar gelir, mahkeme süreçleri başlar. Bu da projelerin gecikmesine neden olur” diyen Üstel, bu sorunların büyük ölçüde çözüldüğünü ve çalışmaların tamamlandığını belirtti.

"BİZE ANAVATANIMIZ YETER"

Başbakan Ünal Üstel, "Halkım rahat olsun. KKTC, Türkiye Cumhuriyeti'nin güvencesi altındadır. F-16 savaş uçaklarımız, gemilerimiz ve hava savunma sistemimiz buradadır. Bizim Avrupa Birliği'nin güvencesine ihtiyacımız yoktur, anavatanımız yeter" dedi.

ÇEK İDDİALARINA SERT YANIT... "BİR ÇEK GETİRİN İSTİFA EDERİM"

CTP Milletvekili Devrim Barçın'ın Cumhuriyet Meclisi oturumunda “trol” olarak nitelendirilen bazı kişilere hane halkı yardımı adı altında 50’şer bin TL’lik çek verildiğini öne sürmesine de işaret eden Başbakan Üstel, "Bizim trole ihtiyacımız yoktur. Bu Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce başladı, bizim ilgimiz yok. Bana bir tane çek getirin istifa ederim! Çek yoktur. Benim 50 bin TL'lik çekim yoktur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Kıbrıs Postası