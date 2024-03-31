Polis, Girne’deki sahte para meselesi ile ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında 1 kişiyi daha tutukladı. Tutuklanan şahsın evinde yapılan aramada, sahte 7 bin 297 ABD Doları daha tespit edildi.

Polis Basın Bültenine göre, Girne’de faaliyet gösteren bir kumarhane içerisinde müşteri olarak bulunan T.E.N. (E-24) ve K.T.’nin (E-25) tasarruflarında tespit edilen ve sahte olduğuna inanılan toplam bin 253 ABD doları ile ilgili yürütülen ileri soruşturmada, mesele ile bağlantısı olup aranmakta olan E.K. (E-36) tespit edilerek tutuklandı.

Soruşturma kapsamında E.K.’nin Karaoğlanoğlu’ndaki ikametgahında yapılan aramada ise, tasarrufunda sahte olduğuna inanılan birlik, onluk ve yirmilik banknotlardan oluşan toplam 7 bin 297 ABD Doları para daha bulunarak emare olarak alındı. Soruşturma devam ediyor.