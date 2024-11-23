Gazimağusa’da sakin 24 yaşındaki Uygar Altay, dün saat 22.30 sıralarında ikametgahının balkonun korkuluğundan aşağıya doğru sarktığı sırada, dengesini kaybetmesi neticesinde 4 metre 65 santimetre yükseklikten beton zemin üzerinde düşmek suretiyle ağır şekilde yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Uygar ALTAY kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin arından beyin kanaması teşhisi ile Girne Dr. Suat Günsel Hastanesi Yoğun Bakım servisinde müşahede altına alındı.

Soruşturma devam ediyor.