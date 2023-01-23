Geçmişten gelen iyilik medeniyetini yürüttüğü iyilik faaliyetleriyle günümüze taşıyan Kıbrıs Vakıflar İdaresi, 2023 yılına da eğitim katkılarıyla başladı.

İnsanların En Hayırlısı İnsanlara Faydalı Olandır ilkesini benimseyerek çalışmalarına devam eden Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulu’na bir sınıf daha kazandırarak okulun öğrenci kapasitesini arttırmasına olanak sağladı. Geçtiğimiz yıllarda okula bir sınıf daha kazandırılmış, bilgisayar, klima, projeksiyon cihazı gibi ihtiyaçlar da karşılanarak okula katkı sağlanmıştı.

Aynı zamanda Barış İlkokulu, Serhatköy İlkokulu ve Haspolat İlkokulunun da çeşitli eksiklikleri giderilmiş, ihtiyaç sahibi öğrencilere mont ve ayakkabı da alınmıştır.