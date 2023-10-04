4 Ekim Dünya Hayvan Hakları Günü vesilesiyle gerçekleştirdikleri çalışmalarla dikkatleri üzerine çeken gönüllüler, Lefkoşa Hayvan Barınağı'na mama bağışında bulundu ve Güzelyurt bölgesindeki okulları ziyaret etti.

Gönüllüler, Lefkoşa Hayvan Barınağı'na yaptıkları mama bağışıyla sokak hayvanlarının beslenmesine yardımcı olurken, Güzelyurt bölgesindeki okullara düzenledikleri ziyaretlerle de farkındalık oluşturdu.

Ziyaretler sırasında öğrencilere sokak hayvanlarını koruma konusuyla ilgili bilgilendirme yapıldı.

Ziyaretlerin bir parçası olarak Evkaf İyilik Gönüllüleri, öğrencilere mama hediye etti. Öğrencilerin hayvanlara karşı sorumluluk duygularını artırmaya yönelik olan bu adım ile okullarımızda önemli bir farkındalığın oluşması hedefleniyor.

Evkaf İyilik Gönüllüleri'nin bu faaliyetleri, toplumda hayvan hakları bilincinin artmasına ve sokak hayvanlarına destek olunmasına katkı sağlıyor.