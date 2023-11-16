Mehmetçik İlkokulu'nda çocukların daha güvenli bir ortamda eğitim alabilmelerine olanak tanıyabilmek adına demir sürme kapılar kuruma kazandırılırken Konuklar İlkokulu’nun da önemli gereksinimlerinden biri olan fotokopi makinesi ihtiyacı karşılandı.

Atatürk Kültür Merkezi Milli Kütüphanesi‘nin ise konferans salonu ve kütüphane bünyesindeki çok sayıda klima ihtiyacı giderildi Bu gelişme, ziyaretçilere daha konforlu bir ortam sunarken, araştırmacıların verimli çalışabilmesine olanak tanıyacak.

Ayrıca, Evkaf'ın Atatürk Öğretmen Akademisi ile yaptığı iş birliği sonucunda, araştırmacıların kullanımına yönelik önemli bir adım da atıldı. Belgelerin dijital ortama aktarılmasıyla, araştırmacıların daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilmeleri hedefleniyor. Bu sayede bilimsel çalışmaların gelişimine katkıda bulunulacak ve bilgi paylaşımı daha etkili bir şekilde gerçekleştirilebilecektir.

Evkaf'ın eğitim alanındaki bu önemli çalışmaları ile vakıfların kuruluş amaçları doğrultusunda hareket edebilmesi ve her alanda ülke gelişimine katkı sağlanması hedefleniyor.