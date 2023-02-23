Türkiye’de meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden Melekler Takımı başta olmak üzere 49 vatandaşın ve on binlerce insanın adına mevlit programı gerçekleştirildi.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin katkılarıyla bugün öğlen saatlerinde Hala Sultan Cami’de gerçekleştirilen Mevlit programına çok sayıda vatandaş katılırken, depremde hayatını kaybedenler için de dualar edildi.

Mevlit sonrasında vatandaşlara lokma ve su ikramında bulunularak hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet ve yaralılara acil şifa dileklerinde bulunuldu.