1. Birbirini küçümsemek

Evliliğin temelinde sevgi ve saygı yatar. Eşinizi küçümsemeye başladığınızda ona olan saygınızı yitirmişsiniz demektir.

2. Ebeveynlik anlayışının çok farklı olması

Her bireyin bambaşka bir şekilde yetiştirildiğini düşünürsek bir çocuğun yetiştirilmesiyle ilgili farklı görüşlerin olması normaldir. Ancak çocuğunuzu yetiştirirken çok farklı kararlar alıyor ve uzlaşamıyorsanız ciddi problemlerle karşılaşabilirsiniz.

3. Uyumsuzluk

İlişkinin daha en başında uyumlu bir çift değildiniz ama duyduğunuz sevgi o kadar büyüktü ki tüm sorunları görmezden geldiniz. Görmezden geldiğiniz davranışlar zamanla sizi rahatsız edebilir.

4. Eğlenmeyi unuttunuz

Evlendikten sonra ilişkilerin sıkıcı bir hale geldiği söylenir. Eğer ilişkinizi canlı tutmak için yeterince çaba göstermezseniz ikiniz de mutsuz ve sıradan hayata sürüklenirsiniz.

5. İletişim eksikiği

Kötü iletişim. Birbirinizi dinlemeyi bıraktığınızda eşinizle iletişiminiz kopacaktır.

6. Para konusunda uzlaşamama

Günümüzde pek çok evlilik ekonomik sebeplerden ötürü bitebiliyor. Maddi sıkıntılar ikili ilişkilerin bozulmasında önemli bir rol oynar.