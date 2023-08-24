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Euro/TL de yüzde 2,5 kayıpla 28,09'u gördü.

Brent petrolün varili 84,16 dolar oldu

Brent petrolün varili 84,16 dolar oldu

Piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde gelen karar sonrası, bankalararası piyasada dolar/TL, karar sonrası kademeli düşüşle yüzde 2,5 değer kaybıyla 26,6050'ye kadar geriledi. Kur daha sonra 26,80 seviyesine yükseldi.

Faiz artışı piyasa beklentilerinin üç katı oldu. Son üç aydaki faiz artışı 16,5 puanı buldu.

Merkez Bankası'nın merakla beklenen faiz kararı belli oldu.

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