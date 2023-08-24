Merkez Bankası'nın merakla beklenen faiz kararı belli oldu.
Para Politikası Kurulu, politika faizini 7,5 puan artırarak yüzde 25'e yükseltti.
Faiz artışı piyasa beklentilerinin üç katı oldu. Son üç aydaki faiz artışı 16,5 puanı buldu.
DOLAR 27'NİN ALTINDA
Piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde gelen karar sonrası, bankalararası piyasada dolar/TL, karar sonrası kademeli düşüşle yüzde 2,5 değer kaybıyla 26,6050'ye kadar geriledi. Kur daha sonra 26,80 seviyesine yükseldi.
Euro/TL de yüzde 2,5 kayıpla 28,09'u gördü.