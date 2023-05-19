GÜNDEM KIBRIS-ÖZEL HABER

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya aralarında Mustafa Söylemez ve Mehmet Faysal Söylemez’in de bulunduğu 5 tutuklu sanık SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) aracılığıyla bağlandı.

İHBARIN İÇERİĞİNİ HATIRLAMIYORMUŞ…

Öte yandan duruşmada Batman T tipi Cezaevi ‘nde bulunan Ferdi Atuntaş sorgulandı. Hatırlanacağı üzere Altuntaş’ın adı KKTC’deki iddianamede yer alıyordu. Duruşmaya SEGBİS sistemi ile bağlanan Altuntaş, 08.01.22 tarihinde KKTC'den deport edildiği gün Les Ambeseddurs Oteli arayarak otel görevlilerine Falyalı ile görüşmek istediğini söyleyip nedeni sorulduğunda yakın bir zamanda suikast yapılacağını ifade etmişti fakat mahkemede ihbarın içeriğini hatırlamadığını iddia etti.

ALTUNTAŞ DOĞRU SÖYLEMİYOR…

Müşteki Avukatı Muhammet İkbal Şakir ise Ferdi Altuntaş’ın doğruyu söylemediği, KKTC adli makamlarından gelecek dava dosyası klasörlerinde çözüm dökümü ve dijital materyallerin beklenmesi, KKTC’de de devam eden bir yargı süreci olduğunu hatırlatarak sanıkların tutukluluk hallerinin devam etmesi gerektiğini belirtti.

DİJİTAL MATERYALLER BEKLENİYOR…

Ancak KKTC adli makamlarında İstanbul 36.ıncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından olaya ilişkin soruşturma ve kovuşturma materyallerinin gönderilmesi talep edilmiş olmasına rağmen dava dosyası klasörlerinde çözüm dökümü olmadığı gibi dijital materyaller arasında da eksikliklerin bulunması nedeniyle tüm sanıkların tutukluluklarının devamına duruşmanın ise 14 Temmuz Cuma saat 10:00’a ertelenmesine karar verildi.