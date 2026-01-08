Ülkemiz yine bir kurşunlama olayı ile sarsıldı.

Kimileri normalleştirdi kimileri “çocuktu” dedi, kimileri olayı ülkeye giriş çıkışlara bağladı.

Bense bambaşka bir yerden bakmak istiyorum.

Kurşunlama olayı kim tarafından kaç yaşında olduğuna bakılmaksızın masumlaştırabileceğimiz bir olay değildir.

Neymiş efendim mahkemede “annemi aramak isterim” demiş de çocukmuş.

Neymiş efendim elleri titrermiş ve korkmuş da silah tutarken çocukmuş.

Neymiş efendim 16 yaşında suça itilmiş, açmış, kandırılmış vs.... ama çocukmuş.

Çocuk demek ne kolay değil mi?

Çocuk deyince suç hafifliyor, masumlaşıyor değil mi?

Çocuk çünkü.

Çocuk denince akla ve vicdana masumiyet kodu gelir. Peki eylem?

Türkiye’de hapisanelerde kaç çocuk var annesini vurarak öldüren, sınıf arkadaşını döverek öldüren, Pazar yerinde yürürken koluna çarptı diye organize olarak Mattia Ahmet Minguzzi’yi öldürenler.

Aklınızda şimdi canlandırın bakalım hala çocuk diyebilecek misiniz?

Taksideki görüntülerini izledim neden geldiğini biliyordu, silah temini yapıldı, yol tarifi verildi, belki de defalarca tatbikatı da yaptırıldı, bilmiyoruz polisin yapacağı tahkikat ile ortaya çıkaracaktır.

Kim yada kimler azmettirdi belki onlar da ortaya çıkacaktır.

Tabancaları nasıl temin etti, mermileri nerden buldu, motoru kimden nasıl aldı? Belki de hepsi ortaya mahkemede duruşma sırasında ortaya çıkacaktır.

Yada belki de Kıbrıslı Türk İş İnsanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ı sokak ortasında infaz eden eli kanlı katillerin uzun namlulu Kalaşnikof’ları nereden temin ettikleri konusu gibi karanlıkta kalacaktır.

Yada KKTC tarihindeki en kanlı suikast olarak tarihe geçen “Falyalı Suikastı” gibi kim veya kimlerin azmettirdiği de karanlıkta kalacaktır.

Enteresan değil mi?

Polisimizin suçu önlemek için yaptığı tüm girişimleri ve suçluyu yakalamak için yaptıkları operasyonları takdir ediyorum. Başarılı buluyorum, kimse yanlış anlamasın.

Ama insan ister istemez sorguluyor aklında. Bugün “çocuk” tabancayı nerden bulmuş diye soranlar sorgulayanlara hatırlatmak isterim ki.

Tabanca mı? Bulmak mı?

Yahu adamlar uzun namlulu Kalaşnikoflarla sokak ortasında 18:45 te katliam yaptılar. Hiç aklınıza gelmedi değil mi sormak sorgulamak? 3 yıla yakın süren duruşmalara girdik çıktık. Bir kez bile uzun namlulu kalaşnikofları nereden bulmuş, kimden nasıl temin etmişler diye sorulmaz mı?

Dediğim gibi belki de “tabancayı çocuk” nerden bulmuş öğreniz ha!

Kimlikle mi gelmiş, pasaportla mı gelmiş ?

Falyalı Suikastı için adamlar kaçak olarak tekne ile adaya giriş yapmışlar, kendileri söylüyor. Ne kimlikle ne de pasaportla?

Hangi tekne? Kim Sağladı ? Kim kullandı tekneyi? Hangi güzergahtan ?

Sordunuz mu mesela sorguladınız mı?

Ülkede bu tür kurşunlama ve tetikçi olayları artıyor, cesaret gelmiş bir takım suç gruplarına. Kim bilir belki de Koskoca Halil Falyalı’yı sokak ortasında infaz edenler ve ettirenlerden sonra gelmiştir bu cesaret suç örgütlerine.

Ben bilemiyorum. Peki, kim bilir?