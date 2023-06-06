Asgari ücret, emekli ve memur zammıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor! 2023 Temmuz asgari ücret zammı ne kadar olacak? Sözcü TV'de ana haber bülteni sunan Fatih Portakal, enflasyonun düşmesi sonrası zamların şimdiden eridiğini ifade etti. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği asgari ücret zammı hakkında da konuşan Portakal, rakam verdi!

SON DAKİKA: ASGARİ ÜCRET ZAMMI HAKKINDA YENİ İDDİA! 11. 500 TL...

Bekarı, genci, yaşlısı, evlisi... Herkes asgari ücret zammını merak ediyor! Son senelerde artan enflasyon nedeniyle asgari ücret yılda iki kez yapılıyor. 2023 Temmuz'da da asgari ücrete güncelleme yapılacak.

Gazeteci Fatih Portakal, hükümet kaynaklarından bildi edindiğini yeni asgari ücretin 11.500 TL olacağını ifade etti. Öte yandan hükümet tarafından işverene de bir kolaylık sağlanacağını muhtemelen asgari ücretten vergi alınmayacağını aktardı.

17 AYIN EN DÜŞÜK ENFLASYONU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs ayı enflasyon rakamlarını dün açıkladı. Daha önce yaptığı açıklamada Mayıs TÜFE hesabında "sıfır fiyat" yöntemini uygulanacağı bildiren TÜİK, TÜFE verisinin Mayıs’ta aylık yüzde 0,04 arttığını açıkladı.

Yıllık enflasyon ise yüzde 39,59 olarak gerçekleşti. Böylece 17 ayın en düşük enflasyonu görüldü.

Ekonomistlerin Mayıs’ta yüzde 2'lik artış beklentisi eksiye dönerek 0,07 artacağı yönünde olmuştu.

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARINA 5 AYLIK ZAM ORANI NETLEŞTİ

TÜİK'in Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıklaması ile emekli ve memur 5 aylık zam oranı da netleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15,26, memur ve memur emeklileri ise yüzde 13,13'lük zammı cebine koydu. Geriye ise nihai rakamı belirleyecek sadece 1 veri kaldı.