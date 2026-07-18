AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 06.20'de 5 büyüklüğünde deprem oldu.

Çevre illerde de hissedilen depremin derinliği 15.59 kilometre olarak kayda geçti.

“OLUMSUZ BİR DURUM BEKLEMİYORUZ”

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ekiplerin saha taramalarına başladığını, an itibarıyla olumsuz bir tespit ve ihbar olmadığını ifade etti.

NTV canlı yayınına katılarak kentteki son durumu aktaran Malatya Valisi Seddar Yavuz, alan taramasının devam ettiğini ve şu ana kadar olumsuz bir durum olmadığını söyledi.

Tüm personelinin bu konuda eğitimli olduğuna ve 6 Şubat depremlerinden sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Malatya'da hem doğrudan hem yerinde dönüşüm destekleriyle 125 bin bağımsız bölüm inşa edildiğine dikkat çeken Vali Yavuz şöyle devam etti:

"Yapı stokunu yeniledik. Kentin büyük bölümünü afete dirençli hale getirdik. Dolayısıyla olumsuz bir durum beklemiyoruz. Elbette eski yapı stokları sorun oluşturabilir. Şu ana kadar da bir tespit ve ihbar söz konusu değil. Herkesten sakin olmalarını istirham ediyorum."

BAKAN KURUM: HERHANGİ BİR OLUMSUZ TESPİT YOK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da deprem sonrası olumsuz bir tespitin olmadığını, tüm ihbarları değerlendirdiklerini bildirdi.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Güzel Malatya'mıza geçmiş olsun. Battalgazi'de meydana gelen deprem sonrası şu an itibarıyla herhangi bir olumsuz tespit olmamakla birlikte tüm ihbarları değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

“BÜYÜK DEPREM BEKLENTİSİ İÇİNDE DEĞİLİZ”

Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, NTV canlı yayının da depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

20 Mayıs tarihinde aynı bölgede 5,6 büyüklüğünde deprem olduğunu hatırlatan Tüysüz, "Şiddetli hissedilen bir deprem ama hasar yaratmasını beklemediğimiz bir deprem olarak görülüyor. Büyük bir deprem beklentisi içinde olmadığımızı söyliyim." dedi.

Hasar olan binalara girilmemesi gerektiğini vurgulayan Tüysüz, "Benzeri büyüklüğünde artçı depremler girebilir. Hasar varsa artçılar bunu artırabilir." diye konuştu.

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden sonra büyün Doğu Anadolu Bölgesi'nde çok önemli bir deprem etkinliğinin gerçekleştiğini ifade eden Tüysüz, bu depremin etkilerinin süreceğini de sözlerine ekledi.

6 Şubat depremlerinin Doğu Anadolu Fayı'nda olduğunu da dile getiren Tüysüz, şöyle devam etti:

"6-6,5 büyüklüğünde deprem üretecek faylarda var. Bu depremler bile 6 Şubat depremlerinin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. 6 Şubat depremlerinin olduğu yerlerde kesinlikle uzun süreleri depremler olmaz. Komşu faylarda gerilim bitmiyor, transfler oluyor. Bugünkü 5 büyüklüğündeki depremler yıkıcı depremler değil, hissedilen depremler."

AĞIR HASARLI BİNANIN ÇEVRESİNDE ÖNLEM ALINDI

Yine Sarıcıoğlu Mahallesi'nde ağır hasarlı olan 3 katlı bir bina da tehlike arz ettiği gerekçesi ile çevresi polis tarafından güvenlik şeridiyle çevrilerek önlem alındı.

AFAD ekipleri binada kontrollerini sürdürüyor.