Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:
24.08.2023 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Lefkoşa - Güzelyurt Anayolu üzerinde, Ayla DERELİKÖYLÜ (K-74) yönetimindeki RA 421 plakalı salon araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada Serhatköy - İkidere Mevkii yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak ağaçlara çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantolu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.