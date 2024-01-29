Kazayla ilgili polisten yapılan detaylı açıklama şu şekilde:

29.01.24 tarihinde, saat 13.00 sıralarında, Gazimağusa - Karpaz Anayolu 10-13 km’leri arasında çift şeritli yolda, Mehmet ÇELİK (E-78) yönetimindeki ML 053 plakalı salon araç ile kuzey istikametinden güney istikametine doğru seyrettiği esnada dikkatsizliği sonucu şeridini muhafaza etmeyerek emniyet şeridine geçmesi sonucu o esnada emniyet şeridi içerisinde durmakta olan Osman BATULAR (E-51) yönetimindeki RHA 4124 plakalı aracın sağ arka kısmına aracının çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan ML 053 plakalı araç sürücüsü ve araçta yolcu olan Ayşe BEŞTEMUR ile RHA 4124 plakalı araçta yolcu olan Hasan KURT (E-48) Gazimağuda Devlet Hastanesine kaldırılmışlardır.

Kazada ağır yaralanan Ayşe BEŞTEMUR Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilirken, diğer yaralıların tedavilerine Gazimağuda Devlet Hastanesinde devam edilmektedir. Soruşturma devam etmektedir.