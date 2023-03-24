Yeşilköy - Yenierenköy Anayolu üzerinde, bugün saat 09:20’de Marion Buckmuller (K-53) yönetimindeki FN 054 plakalı motosiklet ile Yenierenköy istikametinden Yeşilköy istikametine doğru seyrettiği esnada dikkatsizliği ve ihmalkarlığı sonucu, anayol üzerindeki çembere geldiği zaman kontrolünü kaybedip çemberi çevreleyen bordür taşlarına çarpıp çember içerisinde takla attı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından cerrahi servisinde müşahede altına alındı. Kaza ile ilgili polis soruşturması devam ediyor.